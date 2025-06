Mbappé : Du lourd est annoncé avec le nouveau transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Real Madrid frappe un grand coup sur le marché des transferts en recrutant le jeune prodige argentin Franco Mastantuono. Alors que le PSG était proche de l’enrôler, le milieu offensif de 17 ans a finalement choisi de s'engager en faveur du club espagnol, où il évoluera notamment aux côtés de Kylian Mbappé. Óscar Ruggeri, ancien du Real mais également de River Plate, est dithyrambique à son égard.

Le PSG pensait avoir fait le plus dur et se voyait déjà accueillir un crack argentin, mais le Real Madrid en a décidé autrement. Le mastodonte espagnol a officialisé ce vendredi la signature de Franco Mastantuono (17 ans) pour les six prochaines années. D’abord convaincu par le discours de Luis Enrique, le milieu offensif évoluera finalement au côté de Kylian Mbappé après la Coupe du monde des clubs, de quoi fortement emballer Óscar Ruggeri.

« C'est un révolutionnaire » Passé par River Plate, où évoluait Franco Mastantuono, mais également le Real Madrid, l’ancien défenseur de l’Albiceleste en très optimiste pour l’avenir du crack argentin. « Mon avis sur lui ? Le meilleur possible. C'est l'éclosion la plus brillante du football argentin de ces dernières années, sans aucun doute, s’enflamme-t-il, dans des propos accordés à AS. C'est un révolutionnaire, un footballeur différent. Un garçon qui, à l'âge de 17 ans, a la capacité de s'emparer du ballon dans un Clasico Boca-River, de tirer avec maîtrise et de le mettre dans un angle impossible, c’est unique. »