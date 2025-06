Transferts - Officiel : Il lâche le PSG pour Mbappé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est officiel, le Real Madrid s'est offert une nouvelle pépite. Formé à River Plate en Argentine, Franco Mastantuono s'est engagé avec le Real Madrid jusqu'en juin 2031. Le coup est rude pour le PSG, qui pensait avoir obtenu l'aval du joueur. Mais les rêves d'un joueur bercé aux exploits du club espagnol ont été plus forts.

Après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid s’est offert le jeune Franco Mastantuono, âgé seulement de 17 ans. « Le Real Madrid CF annonce que Franco Mastantuono sera un joueur de notre club pour les six prochaines saisons, du 14 août 2025 au 30 juin 2031.Mastantuono a évolué au sein du centre de formation de River Plate entre 2019 et 2024, et a intégré l'équipe première lors de la saison 2024-2025. En février 2024, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de River Plate, remportant avec lui une Supercoupe d'Argentine. À 17 ans, il est également le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec l'équipe nationale argentine de toute son histoire » a annoncé le club espagnol sur son site internet.