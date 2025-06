Real Madrid : Coup de théâtre pour ce transfert à 45M€ !

Le Real a réussi à battre la concurrence du PSG pour le transfert de Franco Mastantuono. En effet, le crack argentin de 17 ans aurait paraphé un bail de six saisons avec la Maison-Blanche. Supposé rester à River Plate jusqu'au mois de janvier, Franco Mastantuono va finalement déménager à Madrid le 15 aout, lorsqu'il sera majeur.

D'après les indiscrétions d'AS, Franco Mastantuono aurait déjà signé avec le Real Madrid . En effet, le milieu offensif de River Plate aurait paraphé un bail de six saisons, soit jusqu'au 30 juin 3031, à la Maison-Blanche. Alors qu'il fêtera ses 18 ans le 14 aout, Franco Mastantuono devrait être à la disposition de Xabi Alonso dès le lendemain.

River Plate voulait garder Mastantuono jusqu'en janvier

A en croire AS, River Plate va voir Franco Mastantuono partir plus tôt que prévu. En effet, le club argentin souhaitait conserver son crack jusqu'en janvier au minimum. Toutefois, le Real Madrid a finalement réussi à faire plier River Plate. Reste à savoir si Franco Mastantuono fera le plus grand bonheur de Xabi Alonso, le nouvel entraineur du club merengue, la saison prochaine.