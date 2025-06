Le PSG prend un stop sur le mercato !

Après la Ligue des Champions remportée cette saison, le Paris Saint-Germain pourrait tourner une grosse page de son histoire en ce mercato estival. Au club depuis 2013 et capitaine de l’équipe, Marquinhos pourrait bien quitter le club, avec une possible offre pharaonique en provenance de l’Arabie Saoudite.

La Ligue des Champions pourrait marquer un tournant dans le projet du PSG. On annonce en effet des grands changements à Paris et cela pourrait commencer par le plus vieux représentant du projet QSI, avec Marquinhos. Sous contrat jusqu’en 2028, le capitaine parisien pourrait tenter une nouvelle aventure après plus d’une décennie passée dans la Capitale, notamment du côté du Moyen Orient et de la Saudi Pro League.