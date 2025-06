OM : Problème à 20M€ sur le mercato

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une première saison intéressante sur le banc de l’OM, Roberto De Zerbi attend désormais de sérieux renforts sur le mercato. Après avoir bouclé la signature de l’Anglais CJ Egan Riley, Marseille s’est intéressé à l’international Espagnol Oscar Mingueza. Un transfert estimé à 20M€ qui ne devrait pas se faire du côté phocéen. Explication.

De Zerbi attend du lourd en matière de recrutement

« Si je suis encore là la saison prochaine, il faudra des joueurs pour avoir une défense à quatre. Et alors je retournerais à une défense à quatre avec des joueurs qui montent, des ailiers qui cherchent les duels, un numéro 10 ou en tout cas un joueur comme Adrien Rabiot qui attaque les espaces, et deux milieux de terrain », déclarait ainsi Roberto De Zerbi en conférence de presse au mois d’avril. Et clairement, l’OM n’a pas attendu bien longtemps avant d’agir. Le club phocéen a déjà enregistré les signatures d’Angel Gomes et de CJ Egan Riley, qui arrivent libres en provenance du LOSC et de Burnley.