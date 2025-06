Transferts - PSG : Grosse annonce sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À quoi faut-il s'attendre pour le mercato estival du PSG, notamment avec le nouveau projet mis en place et qui consiste à miser plutôt sur des jeunes joueurs à fort potentiel plutôt que sur des stars confirmées ? Pierre Ménès fait le point à ce sujet, et selon lui, la direction du PSG ne devrait pas faire de grosse folie sur le marché dans les semaines à venir.

Désiré Doué (50M€), João Neves (60M€), Khvicha Kvaratskhelia (70M€)... Voilà les nouveaux visages recrutés ces derniers mois par le PSG, et qui ont symbolisé la saison historique de l'équipe de Luis Enrique qui a remporté la première Ligue des Champions de l'histoire du club. Le projet QSI a pris un tout autre virage ces derniers mois avec une nouvelle politique davantage axée sur les jeunes à fort potentiel, et ce virage à 180 degrés a donc permis au PSG de monter en puissance. Mais à quoi faut-il désormais s'attendre pour ce mercato estival 2025 ?

« Pas certain qu'ils dépensent des sommes folles cette année » Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès analyse l'évolution du PSG et livre son sentiment pour ce mercato estival : « Effectivement, il n'y a plus de vedettes comme avant. L'an dernier, le club a fait un recrutement sportivement raisonnable. Les cinq recrues de la saison ont surperformé depuis qu'ils sont au PSG et ils ont pris de la valeur. On va voir ce qu'ils vont faire cet été mais je ne suis pas certain qu'ils dépensent des sommes folles cette année », explique-t-il.