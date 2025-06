Bennacer - Mercato : L'OM lâche une annonce fracassante, c'est déjà terminé ?

Prêté par l’AC Milan lors du dernier mercato hivernal, Ismaël Bennacer ne devrait pas faire long feu dans le sud de la France. L'international algérien arrive au terme de son prêt et pour le moment les Marseillais ne semblent pas vouloir lever son option d’achat, fixée à 12M€.

Son arrivée semblait être un excellent coup. Pourtant, Ismaël Bennacer n’a pas vraiment eu un grand impact à l’ OM lors de la deuxième partie de saison et son avenir est très flou. Car si une permanence semblait se dessiner, il semble désormais être toujours plus proche d’un retour à l’ AC Milan .

L’OM ne voudrait plus de Bennacer

Et Il Corriere Fiorentino va beaucoup plus loin ce vendredi, en assurant que l’avenir du milieu serait d’ores et déjà acté ! D’après les informations du quotidien florentin, l’OM aurait annoncé à Bennacer qu’il ne fait plus partie de projet et qu’il ne sera donc pas gardé au terme de son prêt. Il devrait donc bien retrouver Milan, où il n’a toutefois plus sa place.