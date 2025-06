L'OM a dégainé pour ce transfert surprise !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ambitieux après sa qualification pour la Ligue des Champions, l’OM souhaite réaliser un gros mercato estival. Désireux d’attirer des talents au sein de l’équipe, le club phocéen serait très intéressé par le Suédois Roony Bardghji (FC Copenhague). Marseille aurait même dégainé une première offre dans ce dossier qui reste épineux.

Le mercato estival promet d’être animé pour l’OM. Le club phocéen, qui disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, a d’ores et déjà bouclé les arrivées de deux joueurs talentueux avec Angel Gomes et CJ Egan Riley, qui arrivent tous les deux libres en provenance du LOSC et de Burnley.