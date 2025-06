PSG - Transfert de Barcola : Lamine Yamal met le feu sur les réseaux sociaux !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Bradley Barcola est lié jusqu’en 2028 avec le PSG, cela n’empêcherait pas certaines écuries de se pencher sur le dossier de l’international français. Ce serait notamment le cas du Bayern Munich, qui aurait également un oeil sur Nico Williams. Mais voilà qu’au cours des dernières heures, ça s’est enflammé à propos d’une arrivée de l’Espagnol au FC Barcelone à cause notamment d’un certain Lamine Yamal.

Barcelone passe à l’action pour Nico Williams

Le dossier Bradley Barcola n’est toutefois pas simple et c’est pour cela que le Bayern Munich étudierait d’autres pistes. L’une d’entre elles mènerait à Nico Williams, ailier de l’Athletic Bilbao. Mais les Bavarois ne sont pas seuls sur le coup pour l’Espagnol. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on annonce un intérêt du FC Barcelone et voilà que ce vendredi, la presse espagnole a révélé une rencontre entre Deco, directeur sportif blaugrana, et l’agent de Nico Williams.