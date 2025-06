Real Madrid : Le transfert «le plus cher de l'histoire» est bouclé !

Ce vendredi après-midi, le Real Madrid a officialisé le transfert de Franco Mastantuono. En effet, le club merengue a levé la clause libératoire à 45M€ du milieu offensif de 17 ans. D'après River Plate, le Real Madrid va débourser près de 63,2M€ au total, bouclant ainsi l'opération la plus chère de l'histoire du football argentin.

Très performant sous les couleurs de River Plate , Franco Mastantuono a alarmé à la fois le PSG et le Real Madrid . Après un bras de fer face au club parisien, la Maison-Blanche a finalement raflé la mise pour la pépite argentine de 17 ans.

Mastantuono : Le Real va dépenser 63,2M€ au total

Comme communiqué par River Plate, le Real Madrid va débourser une somme proche de 63,2M€ au total pour l'opération Franco Mastantuono. Si le club argentin récupérera bel et bien les 45M€ de la clause libératoire de son ancien milieu offensif, la Maison-Blanche a d'autres frais pour cette transaction : 11,8M€ à verser au fisc espagnol, 1,4M€ à offrir au syndicat des joueurs, 900 000€ à virer à l'AFA (la fédération argentine de football), 3,6M€ pour contribuer au programme de cotisations sociales de l’AFA et une ultime taxe de 500 000€ à payer. D'après River Plate, le Real Madrid vient donc de finaliser le transfert le « plus cher de l'histoire du football argentin ».