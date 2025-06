Départ à l’étranger : C’est validé pour ce joueur de l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son avenir est remis en question et qu’il pourrait quitter l’OM cet été, Quentin Merlin dispute actuellement l’Euro Espoirs sous les couleurs de l’équipe de France. Titularisé lors des deux premiers matchs, contre le Portugal (0-0) et la Géorgie (3-2), Gérald Baticle, sélectionneur des Bleuets, compte beaucoup sur lui, comme l’a confié Jean-Marc Ferrari, actuellement en Slovaquie pour commenter la compétition.

« Baticle m’a dit beaucoup de bien de Quentin, il compte beaucoup sur lui parce qu’il apporte énormément offensivement »

« (Gérald) Baticle m’a dit beaucoup de bien de Quentin (Merlin), il compte beaucoup sur lui parce qu’il apporte énormément offensivement », a confié Jean-Marc Ferrari auprès de La Provence, lui qui commente l’Euro Espoirs sur W9. « Contre le Portugal et ses ailiers rapides qu’il faut attraper avec un lasso, il n’a pas pu monter et, comme l’autre latéral, a passé 90% du temps à défendre. Le match contre le Géorgie a été plus facile pour les latéraux et pour Quentin qui a enfin eu des occasions pour monter, même si ses centres n’ont pas toujours été précis. Il a toujours proposé une solution, a amené le surnombre, ce qui est sa grande force. Après, peut-être est-il plus à l'aise dans un schéma à cinq défenseurs… »