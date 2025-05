Transfert à 20M€ : C’est confirmé pour l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, l’Olympique de Marseille souhaite en priorité renforcer sa défense, avec trois axiaux attendus. Mais des départs pourraient également survenir. Selon L’Equipe, Quentin Merlin devrait évoquer son avenir avec la direction phocéenne après l’Euro Espoirs qu'il s'apprête à disputer avec l'équipe de France. Son nom circule notamment en Angleterre, du côté de Bournemouth.

Présent en conférence de presse après la dernière journée de Ligue 1, Pablo Longoria détaillait ses plans pour la saison prochaine. « On va chercher à garder les éléments les plus importants sans chercher à mettre des noms sur chacun d'eux. On a réussi cette année à différents moments à proposer du bon football, marquer beaucoup de buts, créer du spectacle, et je crois qu'il faut chercher de la continuité, c'est notre objectif numéro 1. Notre objectif numéro 2, c'est de chercher quelques points d'amélioration parce qu'on va partir sur une saison avec beaucoup plus de matches. Donc on doit avoir une plus grande capacité d'effectif », confiait le président de l’OM.