22M€ : L’OM a bouclé son premier transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'était plus qu'une question de temps dans ce dossier Luis Henrique. A en croire les informations de la presse italienne, les négociations ont bien avancé ces dernières heures et auraient abouti à un accord entre l'OM et l'Inter. L'attaquant brésilien devrait rejoindre le club milanais après la prochaine Coupe du monde des Clubs (15 juin au 13 juillet).

Auteur de 9 buts et 10 passes décisives cette saison, Luis Henrique aura connu plusieurs étapes dans sa vie marseillaise. D’abord mis de côté et prêté au Brésil, l’attaquant a réussi un retour en fanfare en janvier 2024. Le joueur de l’OM avait enfin confirmé les espoirs placées en lui, grâce notamment au soutien de Jean-Louis Gasset.

Luis Henrique va s'envoler pour l'Italie Mais depuis le début de la saison, une odeur de fin de cycle se faisait sentir. Recruté en septembre 2020, Luis Henrique souhaitait poursuivre son ascension et rejoindre un top club européen. Alors lorsque l’Inter a débarqué, il n’a pas hésité une seule seconde.