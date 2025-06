Un grand nom signe à l'OM, la rencontre qui a tout changé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien responsable de l'Inter Milan, Alessandro Antonello rejoint l'OM. Le responsable italien a été nommé directeur général du club marseillais. Les chantiers sont nombreux pour le dirigeant de 59 ans, qui va devoir trouver un moyen d'accroître les revenus, tout en réglant l'épineux dossier des Droits TV. Sa prise de fonctions sera effective le 1er juillet prochain.

Longoria présente sa nouvelle recrue

« Ce recrutement, mené par Pablo Longoria avec la participation du Conseil de surveillance et l'approbation du propriétaire Frank McCourt, s'inscrit dans le projet porté par le club visant à l'ancrer durablement parmi les 24 meilleurs clubs européens, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. Alessandro Antonello devient membre du Directoire de l'Olympique de Marseille au même titre que le Président Longoria et qu'Alban Juster, directeur général-finance et compliance (conformité). » a précisé le club marseillais dans un communiqué ce lundi.