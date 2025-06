Pogba à l’OM : La punchline sur son transfert !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Paul Pogba a été annoncé avec insistance vers l’OM pendant le mercato hivernal, mais n’a pas déposé ses valises dans la cité phocéenne. Le directeur du football Medhi Benatia a reporté une éventuelle opération à cet été, mais ce serait une grossière erreur d’après l’analyse de Pierre Ménès sur YouTube.

«J’avais dit tout le mal que j’en pensais quand l’OM était sur lui»

Annoncé sur le retour, du côté de l’AS Monaco, l’environnement monégasque serait bien plus bénéfique que celui de l’OM à l’instant T pour Paul Pogba selon Pierre Ménès. « J’avais dit tout le mal que j’en pensais quand l’OM était sur lui, parce l’exigence et l’impatience du public marseillais ne conviennent pas à ce dont Paul a besoin en ce moment. Il sera plus à l’aise dans l’ambiance plus feutrée que Monaco ».