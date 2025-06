Un crack à l’OM, l’annonce qui va dégoûter Mohamed Henni !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à l’AS Monaco, où il a encore deux ans de contrat, Eliesse Ben Seghir pourrait changer d’air cet été. En ce sens, l’international marocain a été annoncé dans le viseur du FC Barcelone et de Naples, mais qu’en est-il de l’OM ? Les dirigeants olympiens se seraient simplement renseignés à propos de l’attaquant de 20 ans, que l’influenceur Mohamed Henni rêverait de voir à Marseille.

Présent lors du derby entre l’AS Monaco et l’OGC Nice le 29 mars dernier au Stade Louis-II (2-1) Mohamed Henni avait pu échanger avec Eliesse Ben Seghir. L’influenceur supporter de l’OM avait alors invité l’international marocain (11 sélections, 3 buts) à venir à Marseille, où son frère Salim Ben Seghir a joué.

« À Marseille, tu seras une légende » « C'est dur l'OM, c'est pour ça si tu peux venir, ça me ferait vraiment du bien. À Marseille, tu seras une légende. À Marseille, on construit l'équipe autour de toi. Il te faut un transport, je suis là. Il te faut un mec qui fait des messages, c'est moi qui fais les massages. Garde du corps... Non je ne sais pas me battre », avait déclaré Mohamed Henni. « Il y a aucune chance ? On ne sait jamais dans le football. » Ce à quoi Eliesse Ben Seghir avait répondu : « Je ne dis pas qu’il n’y a aucune chance. On sait jamais. »