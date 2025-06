Mercato : L’OM va boucler un transfert à 20 M€ !

Souhaitant se renforcer défensivement pour répondre aux exigences de la Ligue des champions, l’OM s’apprête à conclure le recrutement de Facundo Medina pour 20 M€. L’Argentin, qui devrait rejoindre Leonardo Balerdi à Marseille, ambitionne aussi de séduire son sélectionneur en vue du Mondial 2026.

L’OM a trouvé son défenseur

Une information confirmée par le site TuttoJuve. Le média transalpin explique que l’OM et les Sang et Or seraient tout proches de signer un accord pour Facundo Medina. Le défenseur argentin rejoindrait alors son compatriote en sélection, Leonardo Balerdi, pour former une charnière centrale devant un autre international argentin : Géronimo Rulli.