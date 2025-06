Mercato - Pogba : Catastrophe pour l’OM ?

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éloigné des terrains depuis un long moment, Paul Pogba s’apprête à reprendre du service. Le milieu de terrain français se rapproche de l’AS Monaco, et pourrait ainsi évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Longtemps associé à « la Pioche », l’OM n’a finalement pas bougé dans ce dossier, un regret pour certains. Selon vous, s’agit-il là d’une erreur commise par les dirigeants phocéens ?

« C'est particulier. Un joueur, un homme qu'on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. » En février dernier, le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia n’écartait absolument pas la possibilité de voir Paul Pogba signer à Marseille.