Pogba - OM : L’énorme regret en direct !

Toujours sans club depuis son départ de la Juventus en décembre dernier, Paul Pogba semble se rapprocher d’un retour. Si son nom a souvent été lié à l’OM, c’est plutôt vers l’AS Monaco que l’international français se dirige. Un regret pour Eric Di Meco, qui aurait aimé le voir avec le maillot de Marseille.

Libre de tout contrat depuis le mois de décembre, le grand retour de Paul Pogba est attendu, mais il ne devrait pas se faire à l’ OM . Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano , l’international français (91 sélections) a reçu une offre de la part de l’ AS Monaco , qui lui propose un contrat de deux ans, et c’est plutôt vers la Principauté qu’il semble se diriger.

« Il peut revenir à un très bon niveau »

Alors que son dernier match officiel remonte au 3 septembre 2023 et qu’il avait été victime de plusieurs pépins physiques avant cela, il y a tout de même des doutes sur la capacité de Paul Pogba à retrouver son meilleur niveau. Le milieu de terrain âgé de 32 ans a en plus vécu de graves problèmes extra sportifs et revient d’une suspension de 18 mois pour dopage, mais Eric Di Meco ne fait pas partie des sceptiques et est persuadé que l’ancien de la Juventus et de Manchester United réussira à revenir.