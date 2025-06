Transfert au PSG : La réponse cash à 70M€ !

Axant désormais son recrutement sur les jeunes talents, le PSG ferait notamment les yeux doux à Rodrigo Mora. A 18 ans, le phénomène portugais fait aujourd'hui le bonheur du FC Porto. Mais pour encore combien de temps ? Alors que l'intérêt parisien fait de plus en plus parler, le club portugais aurait été très clair concernant Mora.

Le PSG en a fini avec le bling-bling. Désormais, il n'est plus question de dépenser des sommes folles pour recruter de grands noms. Le club de la capitale a changé totalement sa position, souhaitant se concentrer sur les pépites en devenir. On a pu le voir l'été dernier avec les arrivées de Désiré Doué et Joao Neves. Et le PSG ne compte pas en rester là...