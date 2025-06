Signature de Rabiot - OM  : Nouvelle trahison au PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En septembre dernier, cinq ans après avoir quitté le PSG, Adrien Rabiot prenait la décision de trahir son club formateur qui lui avait offert ses premiers pas dans le monde professionnel. En effet, l’international signait à l’OM, rival historique du Paris Saint-Germain. Et il semblerait que Mitchel Bakker puisse être le prochain sur la liste.

«Cela fait des années que l’OM galère»

L’avenir de Quentin Merlin semble s’écrire en pointillés du côté de l’OM au vu de sa cote à l’étranger et notamment à Bournemouth. Afin de pallier l’éventuel départ de l’international espoir français, le comité de direction de l’Olympique de Marseille se pencherait sur le cas Mitchel Bakker qui a passé deux saisons au PSG entre 2019 et 2021. Le latéral gauche néerlandais semble avoir la cote auprès des dirigeants, mais aussi des supporters / observateurs à Marseille. Ex-joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono a validé la piste menant à Bakker. « Ce que j’aime chez lui, c’est sa mentalité et son état d’esprit irréprochable. On n’a jamais entendu de controverses à son sujet, qu’il soit titulaire ou remplaçant. Cela fait des années que l’OM galère à trouver un joueur fiable à ce poste. Des joueurs comme Merlin n’ont pas totalement convaincu ».