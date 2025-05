Rayan Cherki - OM : Le message surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par l'Algérie, Rayan Cherki a finalement tranché pour son futur international, et s'apprête à faire ses grands débuts avec l'équipe de France. Amine Gouiri, le buteur algérien de l'OM, réagit à ce choix de Cherki, et même s'il semble déçu, il estime que les Fennecs ont ce qu'il faut pour performer dans les années à venir.

Didier Deschamps a officialisé la nouvelle la semaine dernière en communiquant la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour disputer le Final four de la Ligue des Nations : Rayan Cherki (21 ans), le jeune crack de l'OL, a finalement choisi les Bleus et non l'Algérie pour son avenir international. Après plusieurs mois de suspense, Cherki a donc été appelé pour la première fois avec les Bleus, et un joueur de l'OM a réagi à cette décision : Amine Gouiri, attaquant international algérien.

« J'aurais été heureux de l'accueillir » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, le numéro 9 de l'OM adresse un message à Rayan Cherki en ce qui concerne son choix de sélection : « C'est son choix. Il pouvait venir avec nous, mais c'est comme ça. Je le connais très bien, j'aurais été heureux de l'accueillir en sélection, mais on a des joueurs de qualité pour atteindre des objectifs élevés », assure Amine Gouiri.