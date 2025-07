Le PSG perd deux joueur, c'est officiel !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont tous les deux été expulsés en deuxième mi-temps. Durant la commission de discipline de la FIFA, le deux joueurs de Luis Enrique ont écopé de deux matchs de suspension. Par conséquent, ils vont manquer à la fois le duel entre le PSG et le Real Madrid, ainsi que l'éventuelle finale de la Coupe du Monde des clubs.

Tombeur de l'Inter Miami de Lionel Messi, le PSG s'est qualifié pour les quarts de de finale de la Coupe du Monde des clubs. Opposé au Bayern ce samedi, le club emmené par Luis Enrique s'est imposé (2-0). Toutefois, le PSG a perdu deux joueurs durant la rencontre : Willian Pacho et Lucas Hernandez.

PSG : Deux matchs de suspension pour Pacho et Hernandez Lors du choc entre le PSG et le Bayern, l'arbitre de la rencontre a expulsé à la fois Willian Pacho et Lucas Hernandez en deuxième mi-temps. Résultat, Luis Enrique sera privé de ses deux défenseurs dans le dernier carré de la compétition. Le PSG affrontant le Real Madrid de Kylian Mbappé ce mercredi soir. Pour ne pas arranger les affaires du coach espagnol, Willian Pacho et Lucas Hernandez seront également absents en finale en cas de qualification.