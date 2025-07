PSG : Le désastre annoncé au téléphone !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Samedi, à l’occasion du quart de finale de la Coupe du monde des Clubs entre le PSG et le Bayern Munich, Jamal Musiala s’est fracturé le péroné à la suite d’une sortie de Gianluigi Donnarumma. Ancien coéquipier du phénomène allemand, Leroy Sané a révélé qu’il avait pu parler au téléphone avec le joueur de 22 ans juste après sa blessure.

Un gros choc qui a mal fini. Juste avant la mi-temps samedi, Gianluigi Donnarumma sortait avec autorité face au Bayern Munich , récupérant le ballon, mais percutant également Jamal Musiala au passage. Gravement blessé, le milieu offensif et meilleur joueur côté bavarois était contraint d’être évacué sur civière, alors que le gardien du PSG était très marqué.

Coéquipier de Musiala , Leroy Sané s’est exprimé sur la blessure de son ami. « J'ai regardé le match en direct à la télévision. La scène n'était pas du tout belle après le premier ralenti, et malheureusement, on sentait déjà qu'il serait absent longtemps. C'était tellement amer, j'étais abasourdi au début », a lâché l’ancien du Bayern qui évolue depuis quelques jours à Galatasaray auprès de Sky Germany.

« Nous nous sommes parlé au téléphone »

« Je lui ai envoyé un message directement sur WhatsApp, puis nous nous sommes parlé au téléphone. Il était sur le point de retrouver une forme optimale, et puis… Je suis tellement désolé pour lui. C'est tellement frustrant. J'espère vraiment qu'il sera bientôt de nouveau en forme. Le Bayern et l'équipe nationale ont besoin de lui et de ses moments de gloire », conclut Leroy Sané.