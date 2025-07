Une star est attaquée, le PSG fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, à l'occasion du quart de finale de la Coupe du monde des clubs opposant le PSG au Bayern Munich, Gianluigi Donnarumma est sorti dans les pieds de Jamal Musiala. Une sortie musclée qui a eu pour conséquence de blesser gravement le milieu offensif allemand qui sera absent plusieurs mois. Mais alors que le portier italien a été vivement critiqué, Luis Enrique défend son joueur.

Sur le moment, l'action paraissait anodine. En effet, juste avant la mi-temps du choc entre le PSG et le Bayern Munich samedi, Gianluigi Donnarumma sort dans les pieds de Jamal Musiala pour récupérer le ballon. Jusque-là, rien d'étonnant, sauf le joueur allemand restera au sol, gravement blessé. Le milieu offensif du Bayern souffre « d’une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville » comme l'a précisé le communiqué officiel du club bavarois. Une action qui a d'ailleurs valu de nombreuses critiques à l'encontre du gardien du PSG.

Neuer fracasse Donnarumma... A commencer par son homologue du Bayern Munich, Manuel Neuer, qui n'était pas tendre avec Gianluigi Donnarumma après le match : « C’est une situation dans laquelle on ne doit pas intervenir de cette manière ! C’est risqué. Il accepte délibérément le risque de blesser son adversaire Je suis allé vers lui et je lui ai dit : "Tu ne veux pas aller voir notre joueur ?" Par respect, il faut aller voir le garçon et lui souhaiter un bon rétablissement. Il l’a finalement fait. (…) Il faut toujours faire preuve de fair-play. Moi, j’aurais réagi différemment ».