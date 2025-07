Choquée, une star du PSG se lâche !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la belle victoire du PSG contre le Bayern Munich (2-0), le match a été marqué par la grave blessure de Jamal Musiala sur une sortie musclée de Gianluigi Donnarumma. Et alors que le milieu offensif allemand devrait être absent 4 ou 5 mois, le portier du PSG se dit choqué par la situation et regrette la grave blessure de Musiala.

Samedi soir, le PSG est venu à bout du Bayern Munich au terme d’une rencontre très intense. Mais l’un des faits du match reste la blessure de Jamal Musiala . Par le biais d’un communiqué, le Bayern Munich a donné des nouvelles de son joueur. « Les examens médicaux des champions d’Allemagne ont révélé que l’attaquant souffrait d’une fracture du péroné suite à une luxation de la cheville. Le joueur de 22 ans a pris l’avion d’Orlando pour Munich dimanche matin et sera opéré prochainement », précise le club bavarois qui ajoute que Jamal Musiala sera absent entre 4 et 5 mois. Après la rencontre, Gianluigi Donnarumma a d’ailleurs été attaqué par certains joueurs du Bayern qui ont estimé que sa sortie était trop risquée. Choqué, le portier du PSG s’est défendu d’avoir blessé volontairement l’international allemand.

«Il est injuste de penser qu'il a voulu blesser Musiala»

De son côté, Vincenzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a également donné sa version des faits. « C'est une question de dixièmes de seconde. Gigio a été le premier à récupérer le ballon et n'a pas pu éviter le tacle. Il est injuste de penser qu'il a voulu blesser Musiala, dont nous espérons qu'il se rétablira au plus vite pour revenir plus fort qu'avant. (...) Une fois dans les vestiaires, il a même allumé son téléphone. Depuis toutes ces années que nous travaillons ensemble, il ne l’a jamais fait. D’habitude, il l’éteint une heure avant le coup d’envoi pour se concentrer sur le match et le rallume après. Cette fois, il m’a envoyé un message pour me dire qu’il était secoué et qu’il ne l’avait pas fait exprès », rappelle-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.