PSG - Dembélé : La star du PSG qui veut lui voler le Ballon d'Or !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décisif face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé a semble-t-il fait un pas de plus vers le Ballon d'Or. Aujourd'hui, plus que jamais, le numéro 10 du PSG est le favori pour succéder à Rodri. Mais voilà que d'autres Parisiens peuvent également prétendre à ce trophée. Et dans le clan Donnarumma, on se verrait bien jouer un mauvais tour à Dembélé.

C'est le 22 septembre prochain que l'on connaitra l'identité du Ballon d'Or 2025 et donc celui qui succédera à Rodri (Manchester City). Cette année, un favori clair se dégage avec Ousmane Dembélé (PSG) tandis que Lamine Yamal (FC Barcelone) semble un peu plus derrière. Mais voilà qu'il ne faudrait également pas exclure une surprise avec une autre star du PSG à l'instar de Vitinha, Achraf Hakimi ou bien Gianluigi Donnarumma, également décisifs dans le parcours en Ligue des Champions et qui pourraient avoir leur mot à dire.

« Pour moi, Gianluigi mérite le Ballon d'Or » Dans l'histoire du Ballon d'Or, seul un gardien a été titré : Lev Yachine. Et si Gianluigi Donnarumma était le deuxième ? Selon l'agent de l'Italien, le gardien du PSG mériterait autant si ce n'est plus qu'Ousmane Dembélé. « Pour moi, Gianluigi mérite le Ballon d'Or. Dembélé a beaucoup fait avec ses buts, mais sans les arrêts de Gianluigi contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, le PSG n'aurait jamais remporté la Ligue des champions », a balancé Vincenzo Raiola pour la Gazzetta dello Sport.