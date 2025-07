Du jamais vu, le PSG prépare un très gros coup !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques semaines après son sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut frapper fort en décrochant la Coupe du monde des clubs. Après la correction infligée au Real Madrid (4-0), les joueurs de Luis Enrique n’ont pas caché leur ambition à quelques jours de la finale face à Chelsea.

« On vient de faire une saison historique, mais elle peut être encore plus historique, a conscience Vitinha , rapporté par Le Parisien. C’est ce qu’on vise, c’est ce qu’on veut faire. On va tout donner en finale pour faire l’histoire. Ça serait dur pour un club, dans le futur, de répéter cette performance. »

« Nous voulons continuer à écrire l’histoire »

Achraf Hakimi, aussi, ne cache pas ses ambitions : « On se sent bien sur le terrain, ça fait plaisir de jouer avec ces coéquipiers, dans cette équipe. Quand tu as la connexion et que tout le monde va dans la même direction, c’est plus facile. Cela fait deux ans que nous travaillons avec le même entraîneur, avec la même philosophie et nous sommes satisfaits de nos résultats, de la dynamique de l’équipe, du groupe. Nous nous sentons plutôt bien et nous voulons continuer à écrire l’histoire. On est très contents, il reste encore un match pour aller chercher le titre. Nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir. »