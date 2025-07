PSG : Dembélé lui a fait vivre l'enfer, il balance !

Ce mercredi, le PSG a étrillé le Real Madrid de Kylian Mbappé. En effet, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-0 en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Thibaut Courtois a avoué qu'Ousmane Dembélé lui avait fait vivre une sale soirée.

Qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs, le PSG s'est frotté au Real Madrid ce mercredi soir. L'occasion pour Kylian Mbappé (26 ans) de retrouver son ancien club, qu'il a quitté librement et gratuitement le 1er juillet 2024. Malheureusement pour le nouveau numéro 9 du Real Madrid, le PSG s'est montré impitoyable. En effet, la bande à Ousmane Dembélé s'est imposée 4-0, compostant ainsi son billet pour la finale. Le PSG a donc rendez-vous avec Chelsea ce dimanche soir, et ce, pour tenter de remporter son cinquième trophée de la saison, après la Ligue des Champions, la Ligue 1, le Trophée des Champions et la Coupe de France.