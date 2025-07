Attaqué par Booba, Riolo lâche ses vérités !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Daniel Riolo confie avoir traversé une saison éprouvante, marquée par de nombreuses polémiques et attaques personnelles. Dans une interview accordée à Nice-Matin ce dimanche, le journaliste évoque notamment les tensions avec le rappeur Booba et révèle avoir envisagé d’abandonner sa carrière face à la pression grandissante.

La grosse accusation de Riolo

Par la suite, Riolo est revenu sur les attaques dont il a été victime, notamment celles du rappeur Booba, qui l’avait menacé de révéler des dossiers compromettants. « Daniel, on m’a envoyé tes conversations en DM où tu insultes la mère des gens, leur femme, leurs enfants aussi peut-être. Tu es fou, en fait tu es encore plus fou que moi », avait lancé le rappeur. Entre les attaques et les polémiques, Riolo a bien failli jeter l’éponge. « Être attaqué par des personnes comme Belattar, comme Booba, rien que des gens qui ne veulent que diviser dans ce pays, fracturer la société, ça m’a fait du mal. À tel point que, pour la première fois de ma vie, je me suis vu arrêter », a-t-il révélé.