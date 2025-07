Mercato - PSG : Un joueur signe sans prévenir personne !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1994, Laurent Fournier quittait le PSG par loyauté envers son agent Alain Migliaccio, en conflit avec la direction parisienne. Parti pour les Girondins de Bordeaux , il y restera une saison avant de retrouver le club de la capitale. Mais à son retour, l’arrivée de Luis Fernandez sur le banc change la donne et bouleverse sa situation.

Les vérités de Fournier sur son retour

« Mon agent depuis 1981, Alain Migliaccio, avait rencontré mes parents dans un restaurant à Lyon pour leur dire qu’il allait s’occuper de moi. Mon père lui avait dit : “Tu t’en occupes jusqu’au bout.” Ensuite, je ne sais pas pourquoi, j’étais en fin de contrat et Michel Denisot ne voulait plus parler à Migliaccio. C’était difficile à accepter, mais je suis resté fidèle à Alain », raconte Fournier dans un entretien accordé à Anne-Laure Bonnet. Il accepte alors de quitter le PSG, contraint et forcé. À Bordeaux, le décalage est brutal. « Je me suis fait chier au niveau de l’engouement. Quand tu perds, les mecs rigolent. » a-t-il lâché.