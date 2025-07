Départ de Mbappé : La punchline du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est à une victoire de réaliser le doublé Ligue des champions - Coupe du monde des clubs. Et ce, sans Kylian Mbappé et les autres stars qui peuplaient l'effectif rouge et bleu par le passé. Un point important souligné par Carles Rexach qui en dit plus sur le management de Luis Enrique pour L'Equipe.

En juin 2022, Nasser Al-Khelaïfi livrait une longue interview au Parisien par le biais de laquelle il expliquait vouloir mettre un terme à l'ère des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Graduellement, les têtes d'affiches du vestiaire ont pris la porte une par une : Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé.

«Luis Enrique a une grande qualité, il te dit les choses en face. Il ne fait pas les choses en douce» Le départ de Kylian Mbappé a fait grand bruit en raison de ses modalités : libre vers le Real Madrid. Sans le capitaine de l'équipe de France et meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, le club parisien a bâti le collectif parfait pour tirer le meilleur de la tactique Luis Enrique. N'en déplaise à Mbappé ou quiconque, Enrique remet tout le monde à sa place selon Carles Rexach. « Le club se cherchait, vous vous rappelez ? Il misait un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Luis Enrique a une grande qualité, il te dit les choses en face. Il ne fait pas les choses en douce, les coups à trois bandes. Sans les trois stars rutilantes, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi, il a réussi à monter une équipe avec des jeunes. Je crois qu'il y avait trop de stars ».