Le PSG a trouvé son arme fatale, il révèle le grand secret de Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce PSG version 2024-2025 restera dans les annales. Luis Enrique a fait du club parisien une véritable machine capable d’enchaîner les matchs sans perdre en qualité de jeu. Ayant battu la quasi-totalité des grands cadors européens, Paris est irrésistible depuis plusieurs mois. Ancienne gloire du FC Barcelone, Carles Rexach a dévoilé la grande force de ce Paris-Saint-Germain.

Plus qu’un petit match. Dimanche face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs, le PSG va clôturer sa saison 2024-2025. Un exercice qui restera dans les livres d’histoire à Paris, avec une saison marquée par la première victoire en Ligue des Champions pour les Rouge et Bleu. Luis Enrique a fait du club parisien la meilleure équipe du monde, et cela s’explique très simplement selon Carles Rexach.