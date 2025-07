Kylian Mbappé : La rupture est annoncée !

La défaite du Real Madrid face au PSG (4-0) mercredi soir en Coupe du monde des Clubs a fait réagir. La presse espagnole notamment se demande comment Xabi Alonso va réussir à raviver la flamme entre le duo Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Pour certains médias, la rupture est déjà actée entre les deux stars des Merengue.

Xabi Alonso a du pain sur la planche

« Les joueurs ne voulaient pas ou ne pouvaient pas courir. Il estime donc que la principale tâche de Xabi Alonso dans son nouveau Real Madrid sera de rendre le duo Vinicius-Mbappé compatible au sein de l’attaque de Chamartín. Vinicius Jr. espérait briller à nouveau aux États-Unis, mais le Brésilien n’a marqué qu’un seul but et délivré qu’une passe décisive en six matchs. Mbappé, qui a joué 62 minutes en trois matches, a inscrit un but et délivré une passe décisive », a ainsi écrit le média. De son côté, SPORT est beaucoup plus catégorique à propos de la relation entre Mbappé et le Brésilien.