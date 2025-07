Mercato : L’appel du PSG à un buteur !

La rédaction

Malgré une attaque bien fournie, le PSG veut encore muscler son secteur offensif. Luis Enrique et Luis Campos ciblent un profil capable d’apporter puissance et efficacité devant le but. Victor Osimhen est de nouveau dans le viseur du club parisien, qui aurait relancé les contacts avec l’entourage de l’attaquant nigérian.

Luis Enrique peut compter sur une ligne offensive de haut niveau, où la polyvalence de ses joueurs est un véritable atout. Dans l’optique de garder l’équilibre, la tendance actuelle ne va pas vers un départ de Goncalo Ramos, ce qui témoigne de la confiance du staff envers le collectif. Toutefois, le PSG cherche à ajouter une dimension supplémentaire pour dynamiser le secteur offensif.

Le PSG appelle Osimhen Fidèle à sa méthodologie, Luis Campos, directeur sportif du PSG, maintient le contact avec l’entourage du Napolitain Victor Osimhen, attaquant de 26 ans, sous contrat avec Naples jusqu’en 2026 et actuellement proche de Galatasaray, selon L’Équipe.