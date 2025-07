Le plan pour «tuer» le PSG révélé !  

L’histoire retiendra donc que c’est Chelsea qui a remporté la première édition de la Coupe du monde des clubs. En finale, les Blues ont totalement fait déjouer le PSG de Luis Enrique, favori de la compétition. Enzo Maresca avait d’ailleurs mis en place un plan pour contrarier le club de la capitale et Malo Gusto l’a détaillé.

« On avait l'intention de les tuer sur leurs faiblesses »

Sacré champion avec Chelsea, Malo Gusto a dévoilé après la rencontre ce qui avait été mis en place par Enzo Maresca pour faire tomber le PSG. Au micro de DAZN, l’international français a ainsi expliqué : « On a montré qu'on méritait de gagner ce trophée. On savait que c'est une équipe qui sait comment bouger, qui sait comment garder le ballon. Le pressing était important, à la récupération, on avait l'intention de les tuer sur leurs faiblesses. C'est ce qu'on a su faire donc on est super contents ».