Ousmane Dembélé, le rendez-vous surprise loin du PSG !

Le Paris Saint-Germain réalise une saison XXL avec un triplé national ainsi que la Ligue des champions. Avant la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea dimanche aux Etats-Unis, Ousmane Dembélé est passé aux aveux au sujet de cette compétition. Il est prêt à revenir à la prochaine édition programmée dans quatre ans !

«On espère revenir d'ici à quatre ans»

« On a été très bien accueillis, que ce soit à Los Angeles, Seattle, Atlanta et maintenant à New York. On a passé de très bons moments, sur le terrain et en dehors. On est fiers de faire partie de cette Coupe du monde des clubs et on espère revenir d'ici à quatre ans ». a assuré le numéro 10 du PSG au site de la FIFA.