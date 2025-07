Mercato - PSG : L’erreur de Luis Enrique !

Luis Enrique joue la carte de la continuité au PSG, mais son choix d’un groupe restreint lors de la tournée américaine pourrait déjà montrer ses limites. Entre fatigue physique, temps de jeu inégal et un mercato peu agité, Paris pourrait revoir sa stratégie pour rester compétitif sur tous les fronts cette saison.

Après une saison brillante, le PSG semblait vouloir miser sur la stabilité, avec un mercato ciblé : un défenseur central droitier et un attaquant polyvalent. Lors de la tournée américaine, Luis Enrique s’est appuyé sur une rotation très resserrée d’environ 14-15 joueurs, laissant peu de place à certains comme Gonçalo Ramos ou Lee Kang-in , dont le temps de jeu a fondu, rapporte L’Équipe.

La fatigue apparue lors du dernier match illustre peut-être les limites de cette approche. L’usure physique guette un groupe aussi peu élargi. Pour éviter les blessures à répétition et maintenir une intensité élevée sur toute la saison, le PSG et Luis Enrique pourraient être contraint de revoir ses plans.

Le mercato du PSG

Luis Campos et Luis Enrique devront peut-être élargir leur réflexion et envisager un renouvellement d’effectif plus profond que prévu explique L'Équipe. L’enjeu : maintenir l’élan collectif sans compromettre la fraîcheur physique, tout en offrant des garanties en cas de coup dur. Un dilemme délicat pour un club comme le PSG.