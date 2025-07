OM - Transfert à 40 M€ : La visite surprise à Marseille !

En quête d’un nouvel ailier gauche après le départ de Luis Henrique, l’OM semble bien décidé à s’attacher les services d’Igor Paixão. Le Brésilien du Feyenoord est au cœur des discussions, et la récente présence de son père à Marseille laisse présager un possible dénouement imminent dans ce dossier estimé à 40 M€.

Après s’être séparé de Luis Henrique , parti à l’Inter Milan contre 25 M€, l’OM veut désormais se renforcer sur son aile gauche et ciblerait plusieurs pistes en ce sens. Le dossier le plus chaud sur la Canebière semble être celui menant au Brésilien du Feyenoord : Igor Paixão .

L’OM veut Igor Paixão

Si cette piste semble de plus en plus chaude, les dirigeants de l’OM doivent encore se mettre d’accord avec le club néerlandais. Mehdi Benatia et Pablo Longoria se sont déjà entretenus avec le clan du joueur. Si les premières offres marseillaises tournaient autour des 30 M€, le Feyenoord voudrait un chèque de 40 M€ en échange de son attaquant.