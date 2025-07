Transferts : L’OM va signer plus fort que Pogba !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un an après son aventure en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bien retrouver la Ligue 1 et l’OM. Un retour qui suscite déjà de nombreuses réactions, dont celle de Pierre Ménès. Le consultant valide totalement ce come-back et loue les qualités de l’attaquant gabonais, qu’il juge toujours redoutable malgré ses 36 ans.

Après Olivier Giroud (LOSC) et Paul Pogba (AS Monaco), un autre vétéran pourrait bien faire son retour en Ligue 1. À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang serait tout proche de signer à l’OM, où il endosserait le rôle de doublure d’Amine Gouiri. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a donné son avis sur cette potentielle arrivée.

Aubameyang, le joli coup de l'OM ? « Aubameyang, c’est un peu comme Giroud ou Pogba : la grande brocante du football français. La différence, c’est qu’Aubam a été plus performant que Giroud ne l’a été aux États-Unis. Et lui, il sait qu’il arrive pour jouer un rôle de doublure », a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.