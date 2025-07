Aubameyang à l’OM : Le salaire balancé en direct ?

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l'OM depuis quelques jours, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être la grosse recrue offensive de l'été au Vélodrome. Le buteur gabonais, qui avait déjà porté les couleurs du club phocéen lors de la saison 2023-2024, devra néanmoins pour cela baisser son salaire comme l'a expliqué le journaliste Walid Acherchour en direct sur RMC.

Pierre - Emerick Aubameyang (36 ans) à l' OM , ça se précise ? Le buteur gabonais serait tout proche de résilier son contrat avec Al-Qadsiah pour faire son grand retour au Vélodrome, un an seulement après son départ. Mais il lui faudra pour cela faire un effort assez considérable sur son précédente salaire à l' OM , évalué à 700 000€ par mois, comme l'a clairement expliqué le journaliste Walid Acherchour en direct dans l' After Foot , sur RMC Sport.

« C’est une bonne idée à des conditions bien particulières. Il faut qu’Aubameyang fasse de gros efforts financiers. Il a pris la monnaie en Arabie Saoudite, donc s’il revient, ce doit être avec un salaire bien moindre. Il faut rappeler qu’il prenait 700 000€ par mois à l’OM, c’était le plus gros salaire du club », estime Acherchour , qui évalue la fourchette salariale sur laquelle l' OM et Aubameyang devront s'entendre pour que ce grand retour puisse se concrétiser cet été.

« 200 000 ou 300 000€ par mois »

« S’il veut terminer sa carrière à l’OM après l’énorme saison qu’il avait faite, avec notamment le parcours en Europa League, je dis pourquoi pas ? Aujourd’hui, l’OM va construire une animation offensive, et si Aubameyang peut être dans un rôle de rotation pour essayer de rendre des services à l’OM, pourquoi dire non ? S’il divise son salaire et qu’il vient pour 200 000 ou 300 000€ par mois... Il ne fera pas 50 matchs à 36 ans. Il viendra pour aider, en sortie de banc, en Ligue des champions. Tout dépend des conditions », poursuit Walid Acherchour. Reste à savoir si l'OM et Pierre-Emerick Aubameyang s'entendront sur un tel chiffre.