Mercato : L’OM finalise sa prochaine recrue XXL !

L'année dernière, Pierre-Emerick Aubameyang quittait l'OM après une petite saison à 30 buts. Un an plus tard, le Gabonais pourrait quitter Al-Qadsiah et retourner à Marseille. Ce serait un gros coup pour les dirigeants phocéens qui négocient avec le club saoudien et le joueur.

En devenant le premier joueur marseillais à inscrire autant de buts sur une seule saison en 2023-2024 depuis Didier Drogba 20 ans auparavant, Pierre-Emerick Aubameyang a laissé une belle empreinte à Marseille. Dans le radar du club depuis quelques semaines, il se rapproche d'un retour.

Aubameyang sur le chemin du retour à Marseille Sous contrat jusqu'en 2026 avec son club saoudien d'Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang va être libéré comme l'annonce RMC Sport. Cela permet donc aux dirigeants marseillais d'accélérer les négociations avec l'international gabonais de 36 ans. Son expérience pourrait beaucoup servir à l'OM qui s'apprête à vivre un nouveau chapitre en Ligue des champions.