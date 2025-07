Aubameyang à l’OM : C’est imminent ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang touche à sa fin. L’attaquant gabonais, dont le départ d’Al Qadsiah semble désormais acté, s’apprête à trancher pour la suite de sa carrière. Plusieurs pistes sont à l’étude, dont un possible retour à l’OM, qui reste attentif à sa situation. D’autres clubs saoudiens seraient également sur les rangs pour l’attirer.

Aubameyang tenté par un retour

Selon les informations de La Provence, Aubameyang évalue actuellement plusieurs options, et une décision définitive pourrait intervenir dans les prochaines heures. L’OM, où il a laissé un bon souvenir malgré une saison agitée, serait toujours intéressé par un retour du joueur et aurait engagé des premières discussions. Pablo Longoria n’aurait jamais fermé la porte, et l’idée d’un come-back en Ligue 1 séduit l’entourage du joueur.