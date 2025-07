Aubameyang à l'OM, c'est validé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a un an, Pierre-Emerick Aubameyang faisait ses adieux à l'OM et aux supporters pour un challenge financièrement fructueux en Arabie saoudite. Il se pourrait qu'il soit déjà l'heure de célébrer son retour dans la cité phocéenne. Une opération discutée en coulisses que Kevin Diaz valide grandement.

Le come-back seulement un an après le départ ? A l'été 2024, Pierre-Emerick Aubameyang, après avoir marqué 30 buts en l'espace d'une seule et unique saison à l'OM, pliait bagage en signant un contrat en or avec Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Cette semaine, la rumeur de sa potentielle venue à l'Olympique de Marseille a pris de l'ampleur et des discussions auraient lieu en coulisses d'après le journaliste Marc Mechenoua.

«Un joueur très intéressant qui marquera toujours des buts» Consultant pour RMC et relayé par Football Club de Marseille, Kevin Diaz n'a certainement pas écarté cette possibilité en validant même la réflexion menée par l'Olympique de Marseille dans la quête de la signature de Pierre-Emerick Aubameyang. « Pourquoi pas, il peut encore rendre de grands services. c’est vrai que quand tu regardes ses statistiques en Arabie Saoudite, il marque des buts. À Marseille aussi, et ce n’était pas il y a 10 ans, c’était il y a à peine 12 mois. C’est un joueur très intéressant qui marquera toujours des buts. Il ne se blesse pas souvent, il est fit ».