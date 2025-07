OM : «Ça a mal tourné», il réclame son transfert !

Mario Balotelli ne cache pas son ressentiment en évoquant son passage à l’OGC Nice et la rupture avec le club azuréen. Dans une récente interview, l’attaquant italien a livré un témoignage franc et sans détour sur les tensions qui ont marqué ses derniers mois dans la Côte d’Azur et sur son départ à l’OM en 2019.

Balotelli s'en prend à Vieira

« Il est arrivé là-bas et voulait tout changer, mais nous venions de deux excellents championnats, même en Europe. Nous étions forts. Il a changé et les choses ont mal tourné. Au début, je lui avais parlé, lui disant que nous étions habitués à un certain système de jeu, mais il n'était pas d'accord et je lui ai dit que je m'engagerais à faire ce qu'il voulait. Mais nous avons mal joué. Puis il a commencé à m’écarter. Je suis allé voir le président pour lui dire que si j'avais su avant, je serais parti et que j'aurais attendu décembre. Le président n'a pas voulu, et il a fini par céder : ils m'ont viré de l'équipe et je suis parti à Marseille » a confié l’ancien international italien, sans club depuis son départ du Genoa en janvier dernier.