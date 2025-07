Transfert à 40M€ : Encore mieux qu'Aubameyang pour l'OM ?

Alors que l’OM s’active sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif, la piste Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pas l’unanimité. Le nom de Malick Fofana, pépite de l’OL, revient également avec insistance. Un profil jugé plus prometteur selon certains observateurs, même si son transfert pourrait coûter près de 40 M€.

Alors que le mercato de l’OM a déjà bien commencé avec les arrivées d’Angel Gomes, Facundo Medina et CJ Egan-Riley , les dirigeants marseillais souhaitent encore se renforcer, notamment sur les postes offensifs. Si Amine Gouiri a réalisé une grande deuxième partie de saison sous les couleurs de l’OM et a obtenu une place de choix dans l’effectif de Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia et Pablo Longoria restent à l’affût sur le marché pour lui trouver une doublure.

«L’OM sur Fofana, c’est plus valable que l’OM sur Aubameyang»

Parmi les pistes évoquées, la plus avancée semble être celle menant à Pierre-Emerick Aubameyang. Une recrue qui ne fait pas totalement l’unanimité. Florent Gautreau, par exemple, préférerait voir le Lyonnais Malick Fofana rejoindre l’OM : « Je ne suis pas aussi enthousiaste que les supporters marseillais. Je comprends, et je ne suis pas mécontent qu’Aubameyang revienne en Ligue 1. Pour la Ligue 1 et l’OM, tu ne peux pas faire la fine bouche sur Aubameyang. Mais pour l’OM et la progression du club sur les deux dernières saisons… J’entends parler de Fofana, on m’avait dit que c’était trop cher, alors que ce n’est pas totalement impossible, on en discute. Je trouve que l’OM sur Fofana, c’est plus valable que l’OM sur Aubameyang » explique-t-il en direct de l'After Foot.