OM - Transfert de Rabiot : Il annonce du lourd !

Arrivé à l’OM après un passage contrasté au PSG, Adrien Rabiot a su faire taire les critiques en réalisant une saison convaincante. Élu Olympien de l’année, il compte rester à Marseille. Un choix salué par Djibril Cissé, admiratif de la force mentale et de l’impact du milieu français sur le collectif olympien.

«Il a envie d’amener l’OM au-dessus»

Pour l’ancien buteur de l’OM, Adrien Rabiot est un vrai plus qui aide l’équipe à atteindre ses objectifs :

« C’est un joueur qui te ramène 6 à 9 points par saison. Je le connais depuis quelque temps, on discute un peu. C’est un mec touchant. On voit qu’il est fort, mais on voit aussi une sensibilité. C’est ça qui fait aussi sa force. C’est un bon mec. Je le connais pas non plus des masses, mais les échanges que l’on a eus ont été respectueux. Il a envie d’amener l’OM au-dessus. Ça me plaît. »