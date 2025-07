PSG : Un transfert à 40M€ presque bouclé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani pourrait retrouver la Juventus lors de ce mercato estival. En effet, la Vieille Dame devrait faire tout son possible pour rapatrier l'attaquant français à Turin. Les Bianconeri ayant la volonté de se rapprocher le plus possible des demandes du PSG.

Devenu indésirable au PSG, Randal Kolo Muani a été envoyé à la Juventus au mois de janvier. Après un prêt de quelques mois à Turin, l'attaquant de 26 ans est de retour à Paris. Toutefois, Randal Kolo Muani ne devrait pas faire long feu dans la capitale française.

PSG : La Juventus est déterminée pour Kolo Muani Alors que Luis Enrique ne veut toujours pas de lui, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie par la direction du PSG. Alertée par la situation de l'international français, la Juventus souhaiterait le rapatrier lors de ce mercato estival. Pour obtenir gain de cause sur ce dossier, la Vieille Dame compterait employer les grands moyens.