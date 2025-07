Transfert en Arabie Saoudite : La réponse cash d’une star du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du PSG depuis 2013, Marquinhos commence à prendre de l'âge. Le Brésilien reste un joueur terriblement important dans l'effectif de Luis Enrique et les rumeurs autour d'un éventuel départ ne devraient pas aller plus loin. En effet, malgré cette saison très réussie et l'objectif de carrière enfin validé, Marquinhos compte continuer à s'épanouir dans la capitale française.

Défenseur central de qualité, Marquinhos a disputé près de 500 matches avec le PSG depuis 2013. Son expérience est un atout incroyable pour toutes les équipes du monde et il n'est pas surprenant de voir de l'intérêt. Marquinhos est notamment approché par l'Arabie saoudite, lui dont le profil peut plaire à de nombreux clubs. Mais ce dernier confierait en privé qu'il est prêt à se battre avec le PSG encore.

Marquinhos veut rester au PSG Capitaine du PSG, Marquinhos est déjà devenu l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du club. Le Brésilien ne semble pas prêt à terminer son aventure même après avoir réussi à décrocher la Ligue des champions, grand objectif du club depuis des années. Le Parisien confie que même s'il a des avances de la part de l'Arabie saoudite notamment, Marquinhos a « toujours faim, toujours envie d’aller plus loin » avec le PSG.