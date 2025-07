«Surréaliste» : La signature de rêve à l’OM !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Drogba, légende éphémère mais inoubliable de l’Olympique de Marseille, s’est remémoré avec émotion sa saison 2003-04 au Vélodrome. Avant de s’imposer comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération à Chelsea, l’Ivoirien a marqué les esprits dans la cité phocéenne, allant jusqu’en finale de la Coupe de l'UEFA, un parcours européen qui reste gravé dans sa mémoire.

Il reste encore aujourd’hui l’un des joueurs préférés des supporters de l’OM , et ce même s’il n’a passé qu’une année dans la cité phocéenne. Avant de briller à Chelsea , Didier Drogba a laissé d’excellents souvenirs du côté du Vélodrome lors de la saison 2003-04, en parvenant notamment à se hisser jusqu’en finale de la Coupe de l'UEFA, perdue contre le FC Valence . Avant cela, l’OM avait éliminé l'Inter Milan , Liverpool et Newcastle United .

« Je me retrouve face à des joueurs que j'ai l'habitude de voir à la télé »

Interrogé par le média du club, Didier Drogba s’est souvenu avec nostalgie de cette saison, et de sa découverte de l’Europe. « J'étais à Guingamp l'année d'avant, remplaçant en 2e division un an et demi auparavant, et je me retrouve face à des joueurs que j'ai l'habitude de voir à la télé : Steven Gerard, Alan Shearer, Laurent Robert... c'était surréaliste », confie l’Ivoirien.